Rescatan a hombre que escaló una torre del Cablebús Línea 1

Cuerpos de emergencia y policías capitalinos lograron rescatar con vida a un hombre de 54 años que escaló una de las torres de la Línea 1 del Cablebús, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio.

La línea operó de forma provisional en el tramo Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora.

Unidades de RTP brindaron servicio de apoyo, de Indios Verdes a La Pastora.

El incidente ocurrió este sábado en una torre ubicada en la colonia Residencial Zacatenco, luego de que operadores del sistema y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron el reporte de una persona en la parte alta de la estructura.

Tras la alerta, elementos de la SSC implementaron un perímetro de seguridad y solicitaron la suspensión momentánea de la operación del Cablebús para facilitar las maniobras de rescate.

Al sitio acudieron integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes, con apoyo de una grúa mecánica, ascendieron hasta el punto donde se encontraba el hombre y, tras varios minutos de diálogo y maniobras, lograron ponerlo a salvo sin que presentara lesiones.

Una vez en tierra, los paramédicos del ERUM lo valoraron y determinaron que su estado de salud era estable.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hombre fue presentado ante un Juez Cívico, autoridad que determinará la sanción correspondiente.

Tras el incidente, personal del Cablebús realizó la revisión y habilitación de la torre.