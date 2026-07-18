Capturan a “El Cocinas” y dos cómplices del grupo “Don Pollo”; operaban en Iztapalapa

Tres presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “Don Pollo”, dedicada al narcomenudeo y con presencia y centro de operaciones en la alcaldía Iztapalapa, fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Se trata de José “N”, alias El Cocinas; Víctor Manuel “N”, alias El Inocencio; y Víctor Tadeo “N”, quienes son investigados por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la organización criminal “Don Pollo” mantiene presuntos vínculos con los grupos delictivos “Los Malportados” y “Los Choppers”, relacionados con actividades de narcomenudeo y extorsión en la demarcación, gobernada por Aleida Alavez.

Las capturas se realizaron durante la ejecución de dos órdenes de cateo, que permitieron además el aseguramiento de más de 89 dosis de narcóticos, tres bolsas con aparente metanfetamina a granel, una bolsa con marihuana, tres armas cortas, un arma larga, dos granadas de mano, 69 cartuchos útiles, cinco cargadores y cuatro teléfonos celulares, precisó la FGJCDMX.

Las diligencias derivaron de una investigación iniciada tras dos denuncias ciudadanas presentadas el pasado 15 de julio, en las que se reportaba la presunta comercialización de narcóticos en dos inmuebles ubicados en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa.

Con los datos de prueba recabados por agentes de la Policía de Investigación, el Ministerio Público obtuvo de un Juez de control las órdenes de cateo, las cuales fueron cumplimentadas por elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención, con apoyo de la Guardia Nacional.

Los tres imputados, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica conforme a los plazos establecidos por la ley concluyó la Fiscalía.