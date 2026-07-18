Hombre escala estructura del Cablebús en Gustavo A. Madero

La mañana de este sábado, un hombre de aproximadamente 45 años escaló una estructura del Cablebús de la Línea 1, lo que provocó la movilización de equipos de emergencia en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El sujeto, sin camisa, permaneció en lo alto de la estructura ubicada sobre la avenida Ticomán, en la colonia Residencial Zacatenco, mientras personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio.

Los equipos de emergencia mantuvieron diálogo con el hombre mientras se esperaba la llegada de una grúa telescópica de bomberos para alcanzar la zona donde se encontraba. En la parte baja, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC realizaron cortes a la circulación para evitar incidentes y garantizar la seguridad de los transeúntes.

El incidente se registró alrededor de las 07:30 horas y obligó a establecer un servicio provisional en el Cablebús Línea 1. El recorrido quedó habilitado únicamente entre Cuautepec y Antena Tlalpexco hacia La Pastora, mientras que las estaciones Indios Verdes y La Pastora permanecieron sin servicio. Como alternativa, se ofreció transporte con unidades RTP desde Indios Verdes y La Pastora para atender la demanda de usuarios.