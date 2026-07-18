Casi la mitad de los capitalinos trabajan en la informalidad

En la Ciudad de México, 44.18% de los trabajadores labora en la informalidad, lo que significa que 2 millones 167 mil 105 personas carecen de las prestaciones mínimas de ley, de acuerdo con un diagnóstico publicado por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) en la Gaceta Oficial.

El documento detalla que, durante el primer trimestre de 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) de la capital alcanzó las 5 millones 107 mil 533 personas.

De ese total, la población ocupada sumó 4 millones 904 mil 507 ciudadanos, 96.02%, mientras que 203 mil 26 capitalinos se encontraban desempleados, equivalente a una tasa de desocupación de 3.98%.

Al desglosar la población con trabajo, la dependencia informó que 2 millones 737 mil 402 personas, 55.82%, contaban con un empleo formal y seguridad social.

En contraste, el sector informal absorbió a un millón 153 mil 557 hombres y a un millón 13 mil 548 mujeres.

“Esto muestra que la informalidad mantiene una presencia relevante entre hombres y mujeres. En dicho trimestre se registró una disminución de la ocupación informal de 71 mil 767 personas con respecto al cuarto trimestre de 2025 (2 millones 238 mil 872), equivalente a una reducción de 3.21%”, indica el diagnóstico de la STyFE publicado en la Gaceta Oficial.

BRECHA DE GÉNERO

El diagnóstico también visibilizó una disparidad de género en las labores domésticas y de cuidados.

Con base en datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), las mujeres en la CDMX destinan 33.6 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a las 19 horas que aportan los hombres.

“Por lo que se refiere al uso del tiempo, de acuerdo con los datos aportados por la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, las mujeres destinan 33.6 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a 19.0 horas de los hombres”, apuntó el documento.

La brecha es de 14.6 horas, es decir, aproximadamente dos horas adicionales cada día para las mujeres. El resultado reproduce el valor publicado por Inegi, que identifica a la Ciudad de México como la entidad con la menor brecha del país en esta dimensión, aunque sigue siendo considerable.”

PYMES SOSTIENEN FORMALIDAD

El análisis confirmó que los micro y pequeños establecimientos operan como el principal motor del empleo en la capital, al concentrar en conjunto a 2 millones 866 mil 553 personas ocupadas, es decir, 58.45% de la estructura laboral formal.

Lo que confirma el peso de las unidades económicas de menor tamaño en la estructura laboral de la Ciudad de México”.

El resto de los trabajadores de la Ciudad de México se distribuye en medianos establecimientos con 703 mil 603 empleados (14.35%); grandes empresas, con 494 mil 956 plazas (10.09%), y el sector gubernamental, que da empleo a 285 mil 975 personas (5.83%).