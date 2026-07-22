CDMX rechaza desvío de recursos y asegura que obras hidráulicas han reducido inundaciones

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que son falsas las acusaciones sobre un presunto mal manejo de recursos destinados a obras hidráulicas y aseguró que todo el dinero invertido en infraestructura para agua y drenaje está plenamente documentado, auditado y puede ser consultado por cualquier persona.

En la zona de Lomas de Zaragoza, en Iztapalapa. Foto: Especial

Durante una conferencia, los titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton, y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), José Mario Esparza, afirmaron que las críticas de la oposición carecen de pruebas y señalaron que buscan generar desinformación.

Los funcionarios explicaron que cada proyecto cuenta con un seguimiento completo, desde la aprobación del presupuesto hasta el pago de los trabajos mediante facturación electrónica, por lo que aseguraron que no existe ningún desvío de recursos.

Las lluvias fuertes de entre 50 y 70 mm en la Ciudad de México. Foto: Especial

Además, destacaron que el presupuesto destinado al sistema hídrico de la capital aumentó de 13 mil 266 millones de pesos en 2024 a 19 mil millones en 2026, lo que representa un incremento cercano al 46 por ciento para fortalecer la infraestructura relacionada con el agua.

Inversiones

Según las autoridades, esas inversiones ya comienzan a reflejarse en resultados, incluso en una temporada de lluvias que calificaron como una de las más intensas de los últimos años. A pesar de que este año se registró mucha más precipitación que en 2025, aseguraron que las afectaciones disminuyeron en diversos puntos de la ciudad.

Intensas lluvias en CDMX Elizabeth Velázquez

Uno de los casos que mencionaron fue la colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa, donde con una inversión de 140 millones de pesos, la construcción de un nuevo colector y las acciones del operativo Tlaloque, las afectaciones por inundaciones se redujeron en un 99 por ciento. Además, el tiempo de atención pasó de hasta 72 horas a tan solo 30 minutos.

En la colonia Moctezuma, en Venustiano Carranza, aunque llovió el doble que el año pasado, las afectaciones a viviendas y familias bajaron de 186 a 67 reportes, una reducción del 64 por ciento, gracias a las obras realizadas por la actual administración.

Fotos: SSC

Otro ejemplo fue la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, también en Iztapalapa, donde las autoridades señalaron que las inundaciones prácticamente desaparecieron, al pasar de 76 reportes a ninguno, luego de invertir 128 millones de pesos en infraestructura.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la construcción de nuevos colectores, cárcamos de bombeo, trabajos de desazolve en vasos reguladores y la instalación de plantas de bombeo emergentes en distintas zonas de la capital.

Finalmente, los secretarios aseguraron que los más de 3 mil 300 millones de pesos destinados a obras de drenaje se han ejercido con total transparencia y reiteraron que las inversiones continuarán antes, durante y después del Mundial de Futbol, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y reducir los riesgos por inundaciones en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.