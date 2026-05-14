Tabe afirma que acusaciones contra Maru Campos son una cortina de humo

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), Mauricio Tabe, reiteró su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Morena de impulsar un juicio político en su contra para tender una “cortina de humo” y desviar la atención del caso Rocha Moya, por los presuntos vínculos de gobiernos morenistas con el crimen organizado.

“Morena ataca a los que combaten el crimen y abraza a los delincuentes”, lanzó el también alcalde de Miguel Hidalgo, al fijar postura frente a las críticas y acciones promovidas contra la mandataria panista.

Tabe sostuvo que el discurso de defensa de la soberanía nacional, impulsado por el gobierno federal, es utilizado como un distractor político para proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos de presuntos nexos con grupos criminales.

Todo este cuento de la soberanía es un distractor de un gobierno que defiende a narcogobernadores; todo esto es distracción para no llevar a la justicia a Rocha Moya”, afirmó.

El dirigente de la Anac aseguró que, a diferencia de otros gobiernos estatales, Maru Campos no cedió ante la presión del crimen organizado, por ello se ha convertido en blanco de ataques políticos desde Morena.

Esto obviamente le molestó al gobierno, ya sabemos para quién trabajan, a quién le responden”, declaró.

Tabe advirtió además sobre el deterioro de la seguridad en el país; lamentó que se apuesta a que los delincuentes decidan la vida de los mexicanos.

Estamos en la era donde el gobierno defiende la soberanía de los narcos. Esto significa que los delincuentes siguen tomando calles y comunidades, aumentando el cobro de piso, los homicidios y el miedo", precisó.

El presidente de la ANAC insistió en que la organización de alcaldes panistas respaldarán a la gobernadora chihuahuense, por lo que afirmó que Maru Campos “no está sola”.

El alcalde de Delicias, Chihuahua, Jesús Valenciano García, también defendió a la mandataria estatal y aseguró que el debate debería centrarse en los resultados obtenidos tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad.

De lo que se debe estar hablando es de que se desmanteló un narcolaboratorio y con ello se evitó que millones de dosis de metanfetaminas estén en las calles perjudicando a niños y jóvenes”, concluyó.

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