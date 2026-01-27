No vamos a ver el Centro Histórico sin ningún ambulante: Cravioto

El reordenamiento del comercio en vía pública en el Centro Histórico “no significa que vaya a desaparecer esta actividad en la zona centro de la ciudad”, afirmó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

“No vamos a ver el Centro Histórico sin ningún ambulante, eso es importante aclararlo”, puntualizó Cravioto al dar a conocer que siguen las negociaciones con líderes de vendedores en vía pública para alcanzar un acuerdo y poder presentar el plan de reordenamiento para la zona centro, el cual sería dado a conocer en la segunda quincena de este mes, como prometió la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 7 de enero.

Cravioto afirmó: “Ahorita todavía hay algunos ambulantes en calles del Centro, dijimos que iba a haber un reordenamiento; que iba a bajar el número de ambulantes y en eso estamos. Hoy tenemos menos ambulantes con los que cerramos el año y estamos haciendo justamente la evaluación de qué calles ya están completamente liberadas; qué calles han tenido reducción y en las que todavía no hemos avanzado”.

Aseguró que la negociación con los dirigentes del comercio en vía pública “continúa”.

Librar la mayoría de las calles

Sin embargo, la Jefa de Gobierno Clara Brugada corrigió la plana, pues afirmó que su gobierno va “por un gran reordenamiento del Centro Histórico”.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Dijo que el proceso se encuentra “en la primera fase” y que se continúa evaluando “la liberación de las calles” del perímetro A y B.

“No es digamos, sólo una parte, sino que vamos a ir a todo el reordenamiento en el Centro Histórico, que implica la liberación de la mayoría de las calles, hoy estamos en la primera fase. Estamos evaluando las liberaciones de las calles”.

Habrá más fases

Enfatizó que en “esta primera fase”, se espera que más de cuatro mil 500 comerciantes liberen las calles.

“Ya las demás fases, serán en este año. Pero 2026 será el año en que logremos el reordenamiento del Centro Histórico. Esa es la gran tarea que le toca a la Secretaría de Gobierno, porque todos sabemos que no es nada sencillo. Sin embargo, hay disposición. Y liberar de las calles a cuatro mil 500 comerciantes, pues es mucho”, afirmó.

Detalló que actualmente se encuentran libre de comercio ambulante “las calles del oriente del Zócalo, de todas las calles perpendiculares al Zócalo rumbo a Lázaro Cárdenas; tenemos avenida Juárez liberada, así como la Plaza Pino Suárez”.

Clara Brugada afirmó que actualmente se están evaluando los avances y que en los próximos días se darán a conocer la totalidad de las calles liberadas, así como los pormenores de las siguientes fases.

*DRR*