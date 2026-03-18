Activan alerta naranja por frío intenso para Tlalpan
Para otras alcaldías también se activó la alerta amarilla por las bajas temperaturas que habrán durante la madrugada del jueves
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por frío para la alcaldía Tlalpan.
La dependencia indicó que la madrugada y mañana de este jueves se podrían registrar temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas, principalmente en las partes altas de la demarcación.
La dependencia también activó la Alerta Amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
La SGIRPC recomendó abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, proteger a menores, adultos mayores y animales de compañía, ingerir abundantes líquidos, comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Tener precaución con el uso de calentadores, chimeneas, anafres, en caso de recurrir a ellos se tiene que mantener una ventilación adecuada.
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