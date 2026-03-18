Activan alerta naranja por frío intenso para Tlalpan

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por frío para la alcaldía Tlalpan.

La dependencia indicó que la madrugada y mañana de este jueves se podrían registrar temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius y heladas, principalmente en las partes altas de la demarcación.

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La dependencia también activó la Alerta Amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

La SGIRPC recomendó abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, proteger a menores, adultos mayores y animales de compañía, ingerir abundantes líquidos, comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

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Tener precaución con el uso de calentadores, chimeneas, anafres, en caso de recurrir a ellos se tiene que mantener una ventilación adecuada.

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