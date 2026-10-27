Remiten a autoridades a persona por grabación sin consentimiento en baño de la UNAM

Una persona fue sorprendida en flagrancia y remitida a las autoridades correspondientes luego de que otra denunciara haber sido grabada sin su consentimiento en un sanitario neutro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El incidente ocurrió este martes en el baño ubicado en el tercer piso de la Facultad, donde el botón de emergencia fue activado a las 13:15 horas.

De acuerdo con la institución, se pusieron en marcha los mecanismos de atención y la Oficina Jurídica brindó acompañamiento inmediato a la persona afectada.

La Facultad informó que la persona señalada como agresora fue remitida a las autoridades correspondientes alrededor de las 13:35 horas, aproximadamente 20 minutos después de que se activara la alerta.

En un comunicado dirigido a su comunidad, la institución no precisó qué autoridad recibió a la persona, si se presentó una denuncia formal ni si fue localizado el dispositivo con el que presuntamente se realizó la grabación.

La Facultad de Filosofía y Letras agradeció la colaboración de quienes participaron en la atención del incidente y llamó a mantener el cuidado comunitario.