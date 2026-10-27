Toma precauciones: ciclón Vance provocará lluvias en CDMX este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la presencia del ciclón tropical Vance, el cual se desplazará al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit originando un amplio temporal de lluvias en el país, incluyendo la presencia de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México.

La interacción de este sistema tropical con canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, mantendrán condiciones propicias para precipitaciones de diversas intensidades en prácticamente las 32 entidades.

Alerta por lluvias intensas a torrenciales en el Pacífico y el Norte

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, los mayores acumulados de agua se registrarán en los estados del noroeste y occidente del país. Se prevén lluvias intensas (75 a 150 mm) en el sur de Sinaloa, el norte de Nayarit y el sur de Durango.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en el sur de Baja California Sur, la costa y norte de Jalisco, y el oeste y sur de Zacatecas; mientras que en el sur y sureste de Chihuahua, el oeste y suroeste de Coahuila y la costa de Colima se anticipan lluvias fuertes.

Pronóstico de chubascos y lluvias aisladas por regiones

Para la región central y el resto del país, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló el siguiente desglose de afectaciones:

Intervalos de chubascos: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Sonora, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Las autoridades de Protección Civil capitalina y del Estado de México recomendaron a la población tomar precauciones ante la posible formación de encharcamientos, saturación de drenajes y afectaciones al tránsito vehicular durante las horas de mayor concentración de precipitaciones.