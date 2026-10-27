Cae aguacero en alcaldía Benito Juárez, activan Alerta Púrpura

Una lluvia torrencial con tormenta eléctrica cayó la noche de este martes en alcaldía Benito Juárez.

Cerca de las 21:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Púrpura por lluvias mayores a 70 milímetros (mm).

Ya se habían registrado encharcamientos y caída de árboles en colonias de Benito Juárez como Independencia, Del Valle, Santa María Nonoalco, Letrán Valle, Narvarte, Portales, entre otras.

Los bomberos atendieron un encharcamiento en el estacionamiento de un conjunto habitacional en la colonia Letrán Valle.

Especial

En la colonia Del Valle se concentró el aguacero y para las 21:00 horas en la calle Heriberto Frías, en las inmediaciones del Parque Las Arboledas, ya se habían acumulado 63.50 mm de lluvia o 63.50 litros por metro cuadrado.

Mientras que en Avenida Coyoacán cerca de su entronque con el Eje 4 Sur ya eran 56.25 mm, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó por la noche la Alerta Púrpura por lluvias de más de 70 mm en Benito Juárez.

La Alerta Púrpura es la máxima advertencia por lluvias fuertes superiores a 70 mm o 70 litros por metro cuadrado y durante 2026 es la quinta ocasión que se activa.

Y la Alerta Naranja para Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo por lluvias de hasta 50 mm.

En Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Cuajimalpa y Magdalena Contreras era la Alerta Amarilla por precipitaciones de hasta 30 mm.