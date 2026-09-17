Remiten a 60 automovilistas al Torito por conducir ebrios en fiestas patrias

Durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, un total de 60 automovilistas fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido como “El Torito”.

Los operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se intensificaron durante las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, con puntos de revisión instalados en distintos puntos de la capital para detectar a conductores que representaran un riesgo al circular bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con los datos proporcionados, durante la jornada del 15 de septiembre se registraron 27 resultados positivos, mientras que para el 16 de septiembre se reportaron 33 positivos.

Mientras los automovilistas remitidos cumplían con la sanción, el Centro de Sanciones Administrativas preparó un menú especial con motivo de las Fiestas Patrias.

Para la noche del 15 de septiembre, la cena contempló arroz rojo y tres tostadas, acompañadas de distintos guisados: tinga de pollo, pata y papa con chorizo, además de agua de sabor y postre.

El 16 de septiembre, el menú incluyó desayuno, comida y cena. Por la mañana se sirvieron café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles.

Para la comida se contempló hamburguesa, frijoles, fruta y agua de sabor, mientras que para la cena se ofrecieron papas encebolladas con jamón y chile serrano, café y postre.