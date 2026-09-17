Proponen modificar Código Penal capitalino sobre legítima defensa

En el Congreso de la Ciudad de México, la diputada de Morena, Juana María Juárez López, presentó una iniciativa para reformar los artículos 29 y 83 del Código Penal local, para establecer la presunción de legítima defensa cuando “una mujer haya realizado actos encaminados a proteger su vida, integridad física y libertad o la de sus hijas e hijos, particularmente cuando exista un contexto acreditable de violencia de género”.

El objetivo, dijo la diputada local, es evitar la criminalización de mujeres que protegen su vida, recordó que existen casos de mujeres que actuaron para salvar su vida o la de sus hijas e hijos y enfrentaron procesos penales o fueron castigadas con prisión.

¿Cuándo se volvió delito defender la vida? Cuando las mujeres son secuestradas, violadas o sobajadas y, en legítima defensa, logran defenderse para sobrevivir. La gran batalla que enfrentamos las mujeres contra la violencia machista y el sistema patriarcal sigue persistiendo, todavía desde una visión tradicionalista, derivan en una grave revictimización”, aseveró.

En tribuna, argumentó que desde la investigación inicial las mujeres víctimas de violencia tendrían que llevar un proceso legal justo, no enfrentarse a un camino complicado en el que es difícil lograr la absolución.

Foto: Cuartoscuro .

Recordó casos de mujeres que fueron procesadas penalmente después de defenderse de agresiones, como le ocurrió a Alina Mariel Narciso, integrante de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California, quien fue atacada por su pareja, también policía, quien intentó asfixiarla y la amenazó con su arma de cargo.