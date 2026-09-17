Termina espera de 9 años: entregan viviendas a damnificados del 19S

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 2017 registra un avance superior al 97 por ciento.

Durante el evento simultáneo "Regresando a Casa", realizado en la calle Antigua Taxqueña 70, se detalló que se han entregado 20 mil 556 viviendas desde el inicio de la reconstrucción, con una inversión pública total de 15 mil millones de pesos.

Brugada Molina indicó que actualmente hay mil 360 viviendas en proceso de construcción, con un avance superior al 60 por ciento, únicamente restan 10 inmuebles por iniciar obras debido a situaciones jurídicas, sociales o técnicas complejas.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

En esta jornada se entregaron cuatro edificios en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, obras que beneficiaron a 79 familias con una inversión de 240 millones de pesos en más de 13 mil metros cuadrados reconstruidos casi en su totalidad como obra nueva.

El director general de la Comisión para la Reconstrucción, Víctor Fabián Olvera Toledo, puntualizó que la meta global contempla 22 mil 200 viviendas, destacó que ocho de las 16 alcaldías ya cumplieron su meta al 100 por ciento.