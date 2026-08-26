Detienen en Tlaxcala a sujeto acusado de extorsionar a abuelita en Tláhuac 

En la capital de Tlaxcala fue detenido Miguel “N”, quien está acusado de extorsionar a una adulta mayor, a la que despojaron de 125 mil pesos, recursos que entregó a los delincuentes en varias transacciones realizadas durante 2022.

La captura estuvo a cargo de agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), con la colaboración de su homóloga de esa entidad, quienes ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada continuada.

Por este hecho están detenidas otras tres personas, por lo que Miguel “N” sería el cuarto involucrado, por lo que también se consiguió que fuera vinculado a proceso, mismo estado legal que tienen los otros aprehendidos.

De acuerdo con la investigación, del 29 de julio al 16 de septiembre de 2022, la víctima recibió varias llamadas en las que quien se comunicaba afirmaba pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación. Inicialmente, le exigieron 50 mil pesos bajo amenazas de causarle daño a ella y a su hija”, precisó la FGJ.

Pese a que realizó el pago, las amenazas continuaron, ante el temor, la víctima realizó 28 depósitos a distintas cuentas bancarias por un total de 125 mil pesos.

Por este hecho están detenidas otras tres personas, por lo que Miguel “N” sería el cuarto involucrado Foto: Especial

Tras denunciar los hechos y recabar su testimonio, así como los comprobantes de los 28 depósitos bancarios realizados, la investigación de la fiscalía capitalina permitió identificar las cuentas que recibieron los recursos, una de las cuales pertenecía a Miguel “N”.

Otras de las cuentas identificadas pertenecían a Ana “N”, Karla “N” y Raúl “N”, quienes fueron vinculados a proceso el 9 y 16 de abril y el 30 de junio de este año, respectivamente.