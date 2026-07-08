Rehabilitan DIF de Muyuguarda; será Casa de las 3R’s

Con un Centro de Atención y Desarrollo Infantil, una Casa de Día para personas mayores, lavandería comunitaria, tanque de hidroterapia y espacios especializados para personas con discapacidad y neuro-divergencias, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró la nueva Casa de las 3R’s del Cuidado en Muyuguarda, alcaldía Xochimilco, que beneficiará a más de 50 mil habitantes de la zona de Muyuguarda y Coapa.

Casa de las 3R’s Especial

Durante la entrega, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la red de centros DIF de la capital será reforzada y rehabilitada para integrarse al Sistema Público de Cuidados.

“Esto es lo que dice la ley; que debe haber centros de desarrollo infantil para que desde que nazcan reciban a los recién nacidos. Con esto avanzamos en el objetivo de garantizar el cuidado de la primera infancia. Aquí se recibirá a niñas y niños desde los 45 días de nacidos y hasta antes de los seis años, con áreas de lactantes, maternal y preescolar”, afirmó.

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Al hacer la entrega, y tras un recorrido en el que estuvo acompañada por la alcaldesa Cirse Camacho, la Jefa de Gobierno reiteró el llamado a dejar de reproducir los patrones machistas que históricamente han depositado las labores de cuidado exclusivamente en las mujeres. Dijo que con este sistema de cuidados se busca reducir la carga histórica que han tenido las mujeres

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“Las mujeres no nacemos sabiendo cuidar, aprendemos y los hombres también pueden aprender. Así que aquí hay un espacio para que los hombres aprendan a cuidar”, enfatizó ante decenas de vecinos de la zona.

La Casa de las 3R’s Muyuguarda se ubica en un un predio de una hectárea.

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De los 10 mil metros cuadrados del terreno, se rehabilitaron 4 mil metros cuadrados, de los cuales 2 mil continúan destinados a las actividades del DIF y los otros 2 mil fueron adaptados para la nueva Casa de las 3R’s, donde se habilitaron 49 nuevos espacios de atención.

La mandataria destacó que el complejo contará con una Casa de Día para adultos mayores, salas de atención para niñas, niños, adolescentes y personas con neuro divergencias, servicios de terapia de lenguaje, enseñanza de Lengua de Señas Mexicana, lavandería comunitaria y un moderno tanque de hidroterapia.

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“Tenemos una sala y un tanque de hidroterapia que no le pide nada a los hospitales privados. En esos lugares cobran hasta mil pesos por una terapia; aquí será completamente gratuito”, aseguró.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, que en total se intervinieron 4 mil metros cuadrados, se aplicaron más de mil 450 metros cuadrados de impermeabilizante, se instalaron 364 luminarias, se realizaron trabajos de pintura en casi 3 mil metros cuadrados, se colocaron 590 metros cuadrados de cancelería, además de nuevos pisos y la rehabilitación total del inmueble.

“El 50 por ciento del edificio mantiene las actividades del DIF y el otro 50 por ciento incorpora los nuevos servicios del Sistema de Cuidados. Con esta intervención se abren 49 nuevos espacios que antes no existían, entre ellos el tanque de hidroterapia con capacidad para atender simultáneamente a diez personas”, explicó.

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El complejo también albergará un mastógrafo en coordinación con la Secretaría de Salud y un Centro de Atención y Desarrollo Infantil con capacidad para atender a más de 80 menores.

El CADI abrirá a las 6 de la mañana y cerrará a las 6 de la tarde, para apoyar a las madres trabajadoras.

“Habrá atención desde guardería para recién nacidos hasta preescolar”, precisó la Jefa de Gobierno.

Por último Clara Brugada reconoció que Xochimilco mantiene un pendiente en materia hospitalaria y aseguró que se buscará un terreno para construir un nuevo hospital, incluso una de las opciones es un predio contiguo a la nueva Casa de las 3R’s.

“Vamos a cumplir nuestra palabra. Lo importante es que Xochimilco mejore cada vez más y tenga el hospital que necesita”, concluyó.