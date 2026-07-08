Detienen a mujer por apuñalar a su pareja en Benito Juárez

Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras atacar con una navaja a su pareja sentimental durante una discusión ocurrida en la colonia Miravalle, en la alcaldía Benito Juárez.

La agresión fue reportada por operadores del Centro de Control y Comando (C2) Sur, quienes alertaron sobre una persona lesionada en la calle Altamira.

Al llegar al sitio, los policías capitalinos encontraron a un hombre de 44 años, quien denunció que momentos antes había sido herido por su pareja con un arma punzocortante.

Tras la denuncia, los uniformados ubicaron a la presunta responsable, de 39 años de edad, y le practicaron una revisión preventiva, en la que le aseguraron una navaja con mango metálico.

La mujer fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público, junto con el arma asegurada, para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina será la encargada de integrar la carpeta de investigación y definir la situación legal de la imputada, informó la SSC.