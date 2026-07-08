Policía mata a su compañero con disparo accidental

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana murió luego de recibir un disparo accidental por parte de un compañero, mientras ambos eran trasladados para la asignación de su servicio en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

El oficial fallecido fue identificado como Ramón Gaytán Manzano, quien viajaba a bordo de una patrulla sobre avenida del Peñón y Revolución, cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con la versión oficial de la SSC, uno de los policías intentó quitarse la chamarra durante el trayecto y, al manipular su arma de cargo para volver a enfundarla, ésta se accionó de manera accidental, lesionando en el tórax a su compañero.

Tras el disparo, los propios policías trasladaron de inmediato al uniformado a un hospital, donde fue atendido por personal médico; sin embargo, minutos después fue declarado sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

La SSC informó que el oficial involucrado fue presentado ante el agente del Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades correspondientes y se esclarezcan las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos abrió la carpeta de investigación administrativa para determinar si existieron omisiones o irregularidades en el manejo del arma de cargo.

En Álvaro Obregón cae sujeto por matar a su pareja

Elementos policiacos detuvieron a un hombre que se identificó como Luis Alberto Pérez, de 28 años de edad, ligado a un feminicidio de una mujer de 19 años hallada sin vida en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron luego de que agentes atendieron una denuncia ciudadana por un presunto caso de violencia familiar en un predio ubicado en la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, en la colonia Mártires de Tacubaya.

De acuerdo con el reporte policial, al llegar al lugar, una mujer permitió el acceso a los oficiales y les relató que, momentos antes, había escuchado gritos y golpes.

Posteriormente, en el patio trasero del inmueble, observó a uno de los inquilinos cargando una bolsa de color negro, la cual intentaba introducir en una hielera.

Los uniformados detuvieron al sujeto y realizaron una inspección del sitio, donde localizaron un machete y los restos de la víctima, quien presuntamente era pareja sentimental del imputado.

El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica, así como de realizar los peritajes correspondientes y continuar con las investigaciones del caso.