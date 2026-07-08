Cae sujeto por el feminicidio de su pareja en Álvaro Obregón, CDMX

Elementos policiacos detuvieron a un hombre que se identificó como Luis Alberto Pérez, de 28 años de edad, ligado a un feminicidio de una mujer de 19 años hallada sin vida en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron luego de que agentes atendieron una denuncia ciudadana por un presunto caso de violencia familiar en un predio ubicado en la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, en la colonia Mártires de Tacubaya.

De acuerdo con el reporte policial, al llegar al lugar, una mujer permitió el acceso a los oficiales y les relató que, momentos antes, había escuchado gritos y golpes.

Posteriormente, en el patio trasero del inmueble, observó a uno de los inquilinos cargando una bolsa de color negro, la cual intentaba introducir en una hielera.

Los uniformados detuvieron al sujeto y realizaron una inspección del sitio, donde localizaron un machete y los restos de la víctima, quien presuntamente era pareja sentimental del imputado.

El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica, así como de realizar los peritajes correspondientes y continuar con las investigaciones del caso.