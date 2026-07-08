Presidente del Congreso CDMX anuncia cuándo pedirá licencia

El diputado local del PVEM, Jesús Sesma, pedirá licencia el último día de su gestión como presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, el 31 de agosto, para trabajar con miras a las elecciones intermedias de junio del 2027, en las que afirma que su partido contenderá solo.

Yo me voy a hacer nuestra talacha y fortalecer al partido lo más que se pueda y al ciudadano para que sea escuchado, abrimos este espacio para los que nos estén escuchando, viendo a través del canal: todo el que no se sienta representado por su partido político, las puertas del Partido Verde están abiertas, queremos construir”, dijo en conferencia de prensa en el Congreso local.

Sesma expuso que está trabajando para que en el 2027 el PVEM vaya solo en las elecciones y detalló que “es difícil construir una alianza sin conocer a la otra persona, yo no he tenido ninguna reunión con Morena aquí en la Ciudad de México, pero con Citlali Hernández, presidenta de la Comisión de Nacional de Elecciones de Morena, vamos perfecto, es una extraordinaria mujer y hemos podido construir muy bien”.

Cuando le insistieron los reporteros acerca de si los líderes de Morena en la ciudad lo han buscado, Sesma comentó que nadie lo ha buscado.

Pues no me han buscado, se nos quedó en República Dominicana nuestro presidente -dijo en referencia a Héctor Díaz Polanco, líder de Morena en la ciudad-…no he tenido ninguna reunión, eso ya acabó. No quiero reuniones, queremos trabajar para prepararnos y ser un partido con opción, llegar a la elección, no depender de las alianzas, esa es nuestra premisa”, afirmó.

Sobre las elecciones que habrá el 6 de junio del 2027, Sesma comentó que el objetivo del PVEM “siempre es llegar a una votación mayor que en la elección pasada”, pero detalló que está demostrado estadísticamente que siempre en las elecciones intermedias participa menos de la mitad de electores que en una elección presidencial.

Y también expuso que el próximo año la competencia será más intensa, ya que hay dos partidos políticos nuevos.