Reportan fuga de agua en calles de Copilco Universidad; piden atención urgente

Vecinos de la zona reportaron una fuerte fuga de agua en la vía pública, que desde la noche del domingo mantiene mojada la calle Canteras de Oxtopulco y provoca que el líquido corra por el arroyo vehicular.

De acuerdo con las imágenes enviadas a Excélsior, el agua se extiende a lo largo de la calle y forma corrientes que avanzan entre los vehículos estacionados, mientras el desperdicio continúa sin que, hasta el momento del reporte, haya sido atendido.

La fuga se localiza entre las calles Cerro Tuera y Oxtopulco, en la colonia Copilco Universidad, en Coyoacán.

Los habitantes hicieron un llamado a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para que envíe una cuadrilla y determine el origen de la fuga, además de realizar la reparación correspondiente.

Reproducir agua

La propia SEGIAGUA mantiene la *Línea H2O (426) para recibir reportes relacionados con el agua, incluidas fugas. También pueden generarse reportes mediante *0311 Locatel, que permite solicitar servicios y dar seguimiento mediante un folio.

¿Dónde reportarla?

*SEGIAGUA, Línea H2O: 426.

*Locatel: 55 5658 1111 o 0311.

También puede levantarse un reporte en el sistema de atención ciudadana de Locatel CDMX, lo que permite contar con un folio para dar seguimiento.

La petición de los vecinos es que la fuga sea atendida cuanto antes para evitar el desperdicio de agua y posibles afectaciones a la vialidad.