El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa determinó negar la suspensión solicitada por la fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en un proceso legal, resolución que impide el retiro inmediato de los ejemplares caninos que se encuentran actualmente bajo resguardo del Refugio Franciscano, de acuerdo con información confirmada tras la notificación judicial.

Con esta determinación, la autoridad jurisdiccional rechazó conceder la medida cautelar promovida por la organización civil, cuyo objetivo principal consistía en obtener la autorización legal para trasladar y retirar a los animales del sitio donde permanecen.

La negativa judicial mantiene sin cambios la situación jurídica y física de los perros, mientras se resuelve el fondo del asunto en los tribunales correspondientes.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

De acuerdo con los datos del expediente, la petición de la fundación buscaba ejecutar de manera anticipada el aseguramiento y traslado de los ejemplares; sin embargo, el Juez Segundo Administrativo resolvió no otorgar dicha medida al considerar improcedente la suspensión en los términos planteados por la parte promovente.

"El Juez Segundo Administrativo no le concedió a la Fundación la medida que pedía, que era retirar a los perritos", señalaron fuentes vinculadas al seguimiento del caso al confirmar el sentido del fallo, destacando que la resolución representa un revés procesal para la pretensión inmediata de la asociación.