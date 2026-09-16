Más de 100 mil celebran independencia junto a Janecarlo Lozano en GAM

Música, tradiciones mexicanas y la recuperación del espacio público marcaron la celebración para conmemorar el 216 aniversario del Grito de Independencia que reunió a más de 100 mil personas en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Desde el balcón del edificio de gobierno, el alcalde Janecarlo Lozano lanzó las tradicionales arengas y vivas por la soberanía nacional, la igualdad, la justicia social y la hermandad del pueblo mexicano

Destacó el momento histórico que vive México con Claudia Sheinbaum como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República y dedicó una parte central de la ceremonia a reconocer a las mujeres insurgentes que participaron en la lucha por la Independencia, además de reivindicar a las mujeres de los pueblos originarios y su papel en la construcción del país.

Los presentes en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero disfrutaron de la música de La Sonora Santanera, La Maldita Vecindad y Luis R. Conríquez, quienes hicieron cantar y bailar a miles de personas con canciones como “Bomboro”, “Kumbala” y algunos de los temas más conocidos del cantante sonorense.

Esta noche pertenece a las familias de Gustavo A. Madero, a quienes todos los días construyen comunidad desde sus colonias. Celebrar nuestra Independencia es recordar de dónde venimos, pero también reconocer que nuestra fortaleza está en mantenernos unidos, apropiarnos de nuestros espacios públicos y hacer de ellos lugares seguros para convivir y compartir nuestras tradiciones”, expresó Janecarlo Lozano.

Tras la ceremonia del Grito, las familias maderenses fueron testigos de un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo de Gustavo A. Madero que se prolongó entre música, baile y ambiente familiar.

La alcaldía instaló un escenario alterno

Cuautepec fue sede de un segundo escenario en el Deportivo Campos Revolución, instalado por la alcaldía. Ahí, miles de habitantes de la zona norte de la demarcación participaron en una verbena popular que tuvo como uno de sus principales atractivos la presentación de la agrupación de rock Liran Roll.

El gobierno de Gustavo A. Madero desplegó un operativo especial conformado por más de 2 mil servidores públicos de la alcaldía, 200 brigadistas de Protección Civil y 500 elementos de la policía capitalina, quienes mantuvieron presencia en accesos, zonas de concentración y puntos estratégicos.