Dos fallecidos tras impactar su vehículo contra columna en Periférico Sur

Dos hombres perdieron la vida la mañana de este día tras estrellar el automóvil en el que viajaban contra una columna de concreto de los carriles centrales del Anillo Periférico, a la altura de la colonia San Jerónimo Aculco, en la alcaldía La Magdalena Contreras.

El choque se registró en el cruce del Anillo Periférico y la calle Luis Cabrera. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al lugar luego de ser informados sobre un percance vial de gravedad. Al arribar, los uniformados localizaron un vehículo particular color azul incrustado en la estructura de soporte.

Ante la gravedad del impacto, los efectivos de la SSC solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de atención médica de emergencia para auxiliar a los ocupantes que se encontraban atrapados al interior de la unidad.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron las maniobras necesarias para extraer a los dos hombres del automotor; sin embargo, tras la valoración médica, diagnosticaron que ambos ya habían pedido la vida

La zona fue acordonada por policías capitalinos. Cabe señalar que, durante las labores de rescate y resguardo, acudió un familiar de las víctimas, quien se identificó como hermano y padre, respectivamente, de los tripulantes del automotor, al lugar también acudió el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México