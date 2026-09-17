Este año apenas van 15 días limpios en la CDMX; tendencia a la baja inició hace años

De los 258 transcurridos en 2026 se han registrado 15 días limpios, de acuerdo con el registro de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Y ya se han activado siete contingencias ambientales, seis por ozono y una por partículas PM2.5.

En 2025 y 2024 no se superaron los 100 días limpios al año. Sólo fueron 64 en 2025 y 87 en 2024.

Ello contrasta con lo reportado por la administración anterior de la Sedema que reportó que de 2019 a 2023 se superaron los 100 días limpios al año en la capital, lo que consideró un logro relevante.

Especialistas urgen a reforzar las medidas en pro del medio ambiente. Especial

En 2023 fueron 105 días limpios; en 2022 se registraron 120; en 2021 otros 128; en 2020 se contabilizaron 103 y en 2019 sumaron 107, de acuerdo con los datos compartidos entonces por la Sedema.

La dependencia consideró entonces que lograr más de cien días limpios al año, era más relevante que, incluso, evitar contingencias ambientales.

Las mejoras no sólo han consistido en ir haciendo más estrictos los límites para la declaración de contingencias, también el número de días limpios al año se ha incrementado, porque finalmente, las contingencias son episodios puntuales, que, por cierto, también han ido disminuyendo considerablemente en el tiempo".

Un día limpio es aquel en donde los niveles de contaminantes del aire no superan los valores correspondientes a cada una de las normas oficiales mexicanas en salud.

“El dato de 2026 es parcial y no debe compararse como si fuera un año concluido. Sin embargo, que sólo alrededor de uno de cada veinte días haya sido limpio hasta el corte de septiembre es una señal que exige atención y explicaciones públicas”, indicó la organización Corazón Capital en su cuenta de X.

En el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, que se conmemoró el 7 de septiembre, la asociación consideró que para recuperar días limpios se requieres una política metropolitana y estructural.

Y enumeró las necesidades metropolitanas.

“Transporte público limpio y eficiente, control efectivo de emisiones, infraestructura verde, monitoreo confiable, información abierta por contaminante y territorio”, señaló.

La Sedema no ha publicado una nueva versión del Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La última versión publicada data de 2023 y contiene datos de 2020.

El feriado dio tregua

Pese a registrarse la quema de pirotecnia en varios puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México con motivo de los festejos patrios, este 16 de septiembre la calidad del aire es “aceptable”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico.