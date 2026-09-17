Marchas y bloqueos hoy jueves 17 de septiembre; horarios y alternativas viales

Este jueves 17 de septiembre la Ciudad de México será escenario de diversas manifestaciones, concentraciones sindicales, rodadas ciclistas y actividades culturales, que provocarán cierres viales y afectaciones en distintos puntos de la capital. Autoridades de tránsito recomiendan tomar precauciones y anticipar traslados para evitar contratiempos.

Manifestaciones

10:00 horas – Suprema Corte de Justicia de la Nación (Centro Histórico, Cuauhtémoc)

Consejeros Nacionales de Adultos solicitan apoyo jurídico para modificar el esquema de pago de pensiones de Unidad de Medida a Salarios Mínimos. Se prevén afectaciones en vialidades aledañas.

11:30 horas – Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Río Pánuco 10, Cuauhtémoc)

La familia de un periodista asesinado en Taxco, Guerrero, entregará un pronunciamiento para exigir justicia. Periodistas Unidos acompañarán la protesta.

14:00 horas – Estación Cuauhtémoc del Metro (Chapultepec y Bucareli, Juárez, Cuauhtémoc)

Colectivo Dulces Tradicionales Minimus organiza el “Mercadita Feminista” en protesta contra la violencia económica trans.

17:30 horas – Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes (México Coyoacán 343, Xoco, Benito Juárez)

La Asamblea por el Común y Contra la Guerra realizará una asamblea informativa en conmemoración de los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante el día, trabajadores del IMSS se manifestarán en varias secciones sindicales de Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco, rechazando el incremento salarial del 8.55% aprobado para el periodo 2026-2027. También se prevé protesta de elementos del Servicio de Protección Federal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, denunciando reducción de ingresos y pérdida de prestaciones.

Movilizaciones

Estela de Luz (Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo)

Grupos palestinos realizarán la Segunda Jornada de rechazo al convenio hídrico entre Chihuahua e Israel, denunciando privatización del manejo del agua.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (México Coyoacán 259, General Anaya, Benito Juárez)

El Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas contra el Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

12:00 horas – Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Constituyentes 1001, Álvaro Obregón)

La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica exigirá la condonación de adeudos históricos y el reconocimiento del suministro eléctrico como derecho humano.

12:00 horas – Subsecretaría de Programas de Alcaldías (Diagonal 20 de Noviembre 294, Obrera, Cuauhtémoc)

Artesanos triquis solicitarán espacios en vía pública para la venta de artesanías.

Durante el día – Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Centro Histórico, Cuauhtémoc)

Trabajadores del gobierno capitalino demandarán mejores condiciones laborales, prestaciones, seguridad social y libertad sindical.

13:00 horas – Centro de Desarrollo Infantil San Lorenzo Tezonco (Iztapalapa)

Padres de familia exigirán la reapertura del plantel cerrado por obras inconclusas y la reubicación temporal de los menores.

Rodadas ciclistas

12:00 horas – Pachecos CDMX

Salida: colonia Guerrero, destino Jardín Botánico de Chapultepec.

19:45 horas – Rueda Libre CDMX

Salida: Iztapalapa, destino Ecatepec de Morelos, Estado de México.

21:00 horas – Los Rueda Diario