Prevén lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h este jueves en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este jueves se prevé un ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México, acompañado de lluvias fuertes puntuales, intervalos de chubascos y probable actividad eléctrica, con acumulaciones de agua estimadas entre los 10 y 20 mm.

De acuerdo con el reporte meteorológico emitido a las 07:00 horas, el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 24 °C alrededor de las 15:00 horas en la alcaldía Venustiano Carranza, mientras que la mínima descenderá a los 14 °C durante las primeras horas del viernes.

Las autoridades de protección civil advirtieron sobre condiciones de tiempo severo focalizadas en la zona poniente y sur de la capital. Se pronostican lluvias fuertes en un horario estimado de las 16:00 a las 22:00 horas, mientras que las rachas de viento, asociadas al componente Norte con velocidades de 10 a 30 km/h, podrían alcanzar hasta los 50 km/h entre las 15:00 y las 19:00 horas.

Este jueves se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos con probable actividad eléctrica... Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC", destacó el organismo capitalino.

Por otra parte, la actividad del volcán Popocatépetl se mantiene en Semáforo de Alerta Volcánica Fase 2. La dependencia capitalina precisó que, "en caso de emisión, la pluma se dirigiría al Oeste-Suroeste", por lo que se mantiene la vigilancia en las demarcaciones colindantes.