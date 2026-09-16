Fugas de gas causan nerviosismo a vecinos de varias colonias

Cinco personas fueron atendidas por paramédicos al presentar crisis nerviosas luego de incendios o flamazos ocasionados por fugas de gas, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Se trató de tres incidentes diferentes ocurridos este miércoles en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.

Cuatro personas fueron atendidas por crisis nerviosas luego de un incendio por una fuga de gas en un tanque estacionario en una vivienda de la calle Vegas, colonia Colinas de Tarango, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Foto: Especial

Otra persona fue atendida por paramédicos debido a una crisis nerviosa luego de un flamazo por acumulación de gas en la estufa en un predio de la calle Sol de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. La onda expansiva reventó el cristal de una ventana y causó daños menores en un automóvil.

Ninguno de los afectados debió ser trasladado al hospital.

Elementos de protección civil y bomberos atendieron las eergencias. Foto: Especial

Otro flamazo a causa de la ruptura de una manguera de conexión a un cilindro de 30 kilos ocurrió en una vivienda ubicada cerca del cruce de las calles Camino a Nextengo y Norte 137A, en la colonia Santa Cruz Acayucan, en Azcapotzalco.

En este incidente no se reportaron personas afectadas. Elementos de protección civil y bomberos atendieron las emergencias.