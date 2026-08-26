Se disculpan con familia de Julio César Cervantes por entregar su cuerpo al IPN

Autoridades del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo) ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, luego de que su cuerpo fuera entregado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) sin que las autoridades lograran identificarlo oportunamente.

El acto se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), forma parte del cumplimiento de la Recomendación 09/2025, emitida por el organismo por las violaciones a derechos humanos derivadas del caso.

Durante la ceremonia, Laura Cabañas, madre de Julio César, relató que durante tres años emprendió una búsqueda para localizar a su hijo en distintos estados de la República.

Foto: Especial

Sin embargo, señaló que durante ese proceso se enfrentó a diversas omisiones por parte de las autoridades, lo que prolongó la incertidumbre de la familia.

Fue hasta el 1 de noviembre de 2024 cuando recibió información sobre el paradero de Julio César, para entonces, su cuerpo ya había sido donado al IPN.

¿Por qué nadie pudo realizar la identificación de mi hijo? ¿Por qué nadie pudo informarme que mi hijo había sido localizado?”, cuestionó Laura Cabañas durante el acto de disculpa pública.

El director del Incifo, Arturo Gerardo Cervantes Arróniz, reconoció las deficiencias que se presentaron durante el proceso de identificación de Julio César Cervantes Cabañas.

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El funcionario señaló que la disculpa representa una oportunidad para reconocer el daño ocasionado a la familia, reivindicar la memoria de Julio y asumir un compromiso institucional para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Reconocemos que existieron deficiencias en los procesos de identificación humana, en la confronta y aprovechamiento de la información disponible para establecer oportunamente la identidad de Julio César Cervantes Cabañas”, afirmó.

Cervantes Arróniz destacó que el reconocimiento público busca también fortalecer los mecanismos institucionales relacionados con la identificación de personas, además de garantizar una actuación adecuada ante casos de personas desaparecidas o no localizadas.

Excélsior dio a conocer el caso en noviembre de 2024, en aquella ocasión Laura acudió al Incifo a reconocer el cadáver, pero solo le habían mostrado fotografías, porque el cuerpo había sido donado a una escuela para estudios médicos.