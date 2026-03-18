Reducen delitos en Álvaro Obregón, CDMX

La Estrategia Integral de Seguridad 360 que se aplica en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), ha permitido la reducción de los delitos de alto impacto, indicó su titular, Javier López Casarín.

En su rueda de prensa La Voz de Obregón, el alcalde informó que durante su administración se ha reducido 68.75 por ciento el homicidio doloso, 85.71 el robo de vehículo con violencia, 66.67 las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 45.45 el robo a repartidor, 33.33 el robo a casa habitación, 32.56 las violaciones, entre otros.

Hoy día nuestros últimos levantamientos que hacemos casa por casa, indican que la seguridad dejó de ser una prioridad en preocupación, que eso es un gran resultado para nosotros”, dijo.

Estrategia 360 en Álvaro Obregón

Delitos en Álvaro Obregón. Especial

La estrategia 360 que se aplica en la demarcación implica la participación ciudadana y la coordinación con los diferentes niveles de Gobierno, así como con las alcaldías vecinas, a pesar de que la mayoría son de oposición, para reforzar la seguridad en los límites territoriales.

Indicó que Álvaro Obregón es la primera alcaldía que se coordina con sus demarcaciones vecinas que son Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras.

Lo que hicimos nosotros fue convocar a las alcaldías y firmar convenios de colaboración y decir, lo atendemos sí o sí, las fronteras dejan de ser esos espacios grises y que estemos trabajando coordinados. Y eso ha sido un gran resultado, el cual se traduce en hechos y beneficios para todos los vecinos o quienes circulan por estas zonas”, expresó.

Además, se incrementó de 40 a 150 patrullas la flotilla de seguridad.

Y se trabaja en conjunto con otras autoridades en investigaciones como la detección de una red de venta y renta de armas de fuego.

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