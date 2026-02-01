Reducción de emisiones: ven una baja meta en el Plan General de Desarrollo en calidad del aire

El proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD), actualmente en fase de consulta, ha encendido las alarmas entre legisladores y especialistas, debido a sus metas en materia de calidad del aire.

Uno de los objetivos del documento es reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos, para pasar de 142 días en que se cumplió la norma de niveles permitidos de ozono (O3) en el aire en 2024 a 163 días en 2045.

Sin embargo, diputadas de las Comisiones de Planeación y Medio Ambiente del Congreso local calificaron este objetivo de limitado e insuficiente frente a una crisis de salud pública que cobra 11 mil vidas al año en la capital por enfermedades relacionadas con la contaminación.

Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, señaló que la meta no corresponde a la urgencia, mientras que Tania Larios, vicepresidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, recordó que más de la mitad de las muertes naturales en la Zona Metropolitana se vinculan a la mala calidad del aire.

La crítica central radica en que el Eje XII del PGD, denominado Habitable, con Equilibrio Ecológico y Ambiental, omite las estrategias científicas ya detectadas para reducir el ozono, centrando sus acciones en soluciones genéricas como el monitoreo y las tecnologías limpias, sin atacar las causas raíz.

SEÑALAN FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El doctor Ricardo Torres Jardón, investigador de la UNAM, explicó a Excélsior que el problema radica en un desequilibrio en las políticas públicas.

Programas como el Hoy No Circula logran reducir los óxidos de nitrógeno provenientes de los escapes, pero fallan en controlar los compuestos orgánicos volátiles (COV).

Según el especialista, gran parte de estos compuestos dependen de la baja calidad de las gasolinas vendidas en México y de la evaporación de combustible en las gasolineras, procesos que carecen de una vigilancia estricta a pesar de la existencia de normas oficiales.

No hay vigilancia y es un hecho que está comprobado ya por estudios y las mismas autoridades lo saben, que en las gasolinerías no se controla la emisión de compuestos orgánicos volátiles”, apuntó.

Al no mencionar la regulación de la vaporización en estaciones de servicio ni la mejora de los combustibles, el PGD deja fuera una de las fuentes principales de generación de ozono.

Las legisladoras coincidieron en que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) debe integrar las investigaciones del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM durante la consulta.

