Botargas y “estatuas vivientes” demandan espacios de trabajo en Centro Histórico

Con botargas de personajes populares, como capibaras, el Grinch, Hello Kitty y figuras de películas de terror, acompañados de pancartas en las que advertían que no son delincuentes, artistas urbanos que trabajan en el Centro Histórico salieron este sábado a las calles para exigir al gobierno capitalino que se les permita continuar con su labor en los espacios públicos donde, aseguran, han trabajado durante décadas.

La movilización incluyó el cierre de avenida Juárez y una concentración en el Hemiciclo a Juárez, desde donde marcharon rumbo al Zócalo capitalino.

Con consignas como “sin artistas urbanos no hay cultura” y “no nos despojen de nuestro trabajo”, los manifestantes avanzaron sobre Avenida Juárez, una de sus principales demandas fue que cesen los operativos que, acusan, criminalizan su oficio.

Aseguraron que su actividad forma parte de la vida cultural de la ciudad, ya sea como estatuas vivientes, botargas o intérpretes urbanos.

Al llegar al zócalo, los participantes encabezaron un mitin, donde exigieron el fin de los operativos en su contra, que consideran excesivos y que, dicen, han derivado en decomisos ilegales y persecuciones.

Aseguraron que su intención no es confrontar a la autoridad, sino abrir un canal de diálogo que permita regular su actividad sin recurrir a medidas punitivas.

Una de las representantes del colectivo afirmó que continuarán en resistencia, pero de manera pacífica.

“Queremos un diálogo abierto, eso es lo que estamos solicitando. Nos estamos manifestando sin necesidad de violentar o agredir a la autoridad y pedimos que la autoridad no lo haga con nosotros, porque no somos delincuentes. Somos artistas y artesanos que queremos trabajar”, expresó una de las representantes de los colectivos.

Insistió en que la labor de los artistas urbanos y artesanos no solo representa una fuente de ingresos, sino también una aportación cultural que da identidad y vida a los espacios públicos del Centro Histórico, por lo que llamó a las autoridades a garantizar su derecho para ejercer su actividad.

