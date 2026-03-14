Recuperan y liberan espacio público en el Centro Histórico de la CDMX

La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México (ACH) informó este sábado que, durante tres operativos de recuperación de la vía pública en las calles de Roldán, Belisario Domínguez, Allende y en las inmediaciones de Plaza Meave, fueron remitidas al depósito vehicular 49 motocicletas; además, se aplicó una infracción a un vehículo con matrícula de la Ciudad de México y se tomaron ocho garantías con retiro de placa a vehículos foráneos.

Liberan espacio público en el Centro Histórico de CDMX. Especial

Estos operativos se realizaron entre el 9 y el 13 de marzo en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito, la Policía Metropolitana, la Policía Auxiliar, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y personal del Gobierno de la Ciudad de México, indicó la ACH en un comunicado.

Las acciones forman parte de una estrategia permanente para liberar el espacio público y fomentar la cultura vial, ya que diariamente se reciben reportes ciudadanos en redes sociales solicitando operativos en distintos puntos del Centro Histórico”, indicó.

Liberan espacio público en el Centro Histórico de CDMX. Especial

Una de las principales demandas de vecinos y comerciantes se relaciona con motociclistas que no respetan el Reglamento de Tránsito.

Rehabilitación en plazas públicas

La ACH agregó que también se realizaron labores de mantenimiento y rehabilitación en plazas públicas del Centro Histórico.

Liberan espacio público en el Centro Histórico de CDMX. Especial

Se llevó a cabo el lavado de explanadas, pintura de bolardos y postes, limpieza de ejercitadores, mantenimiento del área de juegos infantiles, lavado de andadores, podas y trabajos de jardinería, sustitución de losas dañadas, eliminación de grafiti y barrido manual.

Además, se realizaron otros trabajos cotidianos como riego de áreas verdes, mantenimiento de árboles y limpieza de andadores.

Con el objetivo de conservar en óptimas condiciones estos espacios de convivencia”, indicó.

Liberan espacio público en el Centro Histórico de CDMX. Especial

En los próximos días se iniciarán trabajos de desazolve en distintos puntos del Centro Histórico, con el fin de anticiparse al temporal de lluvias y prevenir inundaciones que puedan afectar a vecinos, comerciantes y visitantes, anunció la ACH.

También, en coordinación con PILARES, se mantienen las proyecciones de cine en espacios públicos, el club de ajedrez, el taller de periodismo y las clases gratuitas de baile en el quiosco de la Alameda Central.

Todas las actividades son completamente gratuitas y abiertas al público, indicó.

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