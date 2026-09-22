Recupera 135 inmuebles y asegura otros 107 por casos de despojo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) recuperó 135 inmuebles y aseguró otros 107, dichas propiedades están relacionadas con casos de despojo en un periodo de 27 días, informó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Durante su informe mensual, la funcionaria detalló que las acciones se realizaron entre el 5 de agosto y el 15 de septiembre, como parte de la estrategia para atender las denuncias por despojo y recuperar propiedades involucradas en investigaciones.

De los 107 inmuebles asegurados, 20 corresponden a casos recientes, mientras que 87 están relacionados con investigaciones recientes y del pasado.

En cuanto a los 135 inmuebles recuperados, 55 están vinculados con carpetas de investigación recientes, mientras que el resto corresponde a denuncias de meses y años anteriores.

Foto: Especial.

En el mismo periodo, la fiscalía recibió 435 denuncias por el delito de despojo, lo que representa un promedio de 10.4 denuncias diarias.

Del total de denuncias, 255 casos, equivalentes al 51.7 por ciento, se encuentran en proceso de verificación, mientras que 109, el 25.1 por ciento, corresponden a conductas distintas al despojo.

Asimismo, se identificaron 89 casos de despojo sin violencia, equivalentes al 20.5 por ciento; 12 invasiones con violencia, que representan el 2.8 por ciento.

Alcalde Luján también informó que las judicializaciones por despojo aumentaron durante este periodo. En total, se registraron 220 judicializaciones: 37 relacionadas con casos recientes y 183 correspondientes a investigaciones de años anteriores.

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Como parte de la atención a este delito, la fiscalía especializada en despojos también ha recurrido a mecanismos de mediación entre las partes, con el objetivo de alcanzar acuerdos reparatorios y resolver los conflictos sin necesidad de prolongar los procesos judiciales.

De acuerdo con la información presentada, actualmente existen 120 casos recientes en proceso de mediación, mientras que este mecanismo se ha iniciado en 537 casos relacionados con investigaciones anteriores.