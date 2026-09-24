Brugada descarta que se construya museo del Ejército en Chapultepec

Cuestionada sobre la posibilidad de construir el museo del Ejército en Chapultepec, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que no es una opción, debido a que se trata de un área de valor ambiental.

Informó que su administración recibió una solicitud por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para analizar dicho proyecto.

Sin embargo, precisó que la zona planteada constituye un área de valor ambiental, donde la normatividad impide la realización de obras de esta naturaleza.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Brugada Molina explicó que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) evalúa formalmente la petición y será la encargada de emitir la respuesta definitiva a las instancias castrenses.

Lo importante es que es un área de valor ambiental, donde no se puede construir", señaló.

Asimismo, dijo que existen propuestas alternativas sobre otros puntos de la capital que podrían cumplir con los requerimientos técnicos y legales necesarios, sin comprometer zonas protegidas.

Hay otras propuestas que tiene la Defensa, es decir, ahí no se puede porque es un área de valor ambiental, pero hay otros lugares”.

Sus declaraciones las emitió durante la supervisión de infraestructura forense, la titular del Ejecutivo local reiteró que el gobierno de la Ciudad de México mantiene canales de diálogo abiertos con las fuerzas armadas y diversas dependencias federales, para conciliar los proyectos institucionales con la preservación ecológica y cumplir con el marco regulatorio vigente en materia ambiental.