Sesma Suárez va por reglas más estrictas para criadores de perros y gatos en la CDMX

Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, respaldó la propuesta de legisladores ecologistas en el Congreso capitalino para fortalecer la regulación y vigilancia sobre la crianza y comercialización de perros y gatos.

La iniciativa plantea establecer mayores obligaciones para quienes se dedican a estas actividades, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los animales desde sus primeras etapas de vida. Entre las medidas propuestas se contempla reforzar la supervisión de los criadores y establecer criterios más estrictos para la reproducción y venta de animales de compañía.

Sesma Suárez aseguró que perros y gatos deben contar con atención veterinaria, alimentación adecuada y cuidados que respondan a sus necesidades físicas y emocionales.

El bienestar de los animales debe protegerse desde el inicio de su vida. Una regulación más sólida permitirá prevenir abusos y garantizar condiciones dignas para perros y gatos”, afirmó.

El dirigente ecologista advirtió que la reproducción sin controles puede generar problemas de salud, sobrepoblación y abandono, además de afectar la calidad de vida de los animales. Por ello, consideró necesario establecer responsabilidades claras para criadores y comercializadores, así como mecanismos de vigilancia que permitan detectar prácticas que puedan vulnerar su integridad.

De acuerdo con el planteamiento del Partido Verde, una regulación más estricta también busca promover una mayor responsabilidad entre quienes participan en la crianza y venta de animales de compañía. La medida, añadió Sesma, podría contribuir a disminuir la reproducción indiscriminada y el número de perros y gatos en situación de abandono.

El líder del Partido Verde en la capital refrendó su respaldo a las acciones encaminadas a fortalecer el bienestar animal y fomentar una tenencia responsable.

Sesma Suárez garantizó que continuará apoyando propuestas dirigidas a reforzar la protección de los animales y avanzar hacia una cultura de respeto y cuidado, mediante mayores controles para quienes participan en su reproducción y comercialización.