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Hombre resulta gravemente lesionado tras caer en estacionamiento de Polanco

El hombre fue llevado de emergencia a un hospital para ser atendido por una grave lesión en la cabeza

Por: Iván Mejía

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) solicitaron la presencia de servicios de emergencia
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) solicitaron la presencia de servicios de emergenciaFoto: Cuartoscuro | Archivo

Un hombre resultó gravemente lesionado luego de sufrir una caída en la zona de estacionamiento de un inmueble ubicado sobre avenida Arquímedes, en la colonia IV Sección Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de servicios de emergencia para atender al lesionado.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre y, tras valorarlo, determinaron que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica especializada.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída.

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