Normalistas de Ayotzinapa realizan mitin en Periférico; exigen reunión con presidenta de CNDH

Padres, madres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa realizan este jueves un mitin frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, como parte de la Jornada Nacional de Lucha a casi 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

La movilización tiene como una de sus principales demandas una reunión con Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, para conocer los avances relacionados con la investigación y las acciones del organismo en torno al caso Ayotzinapa.

La protesta se desarrolla bajo la consigna “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, en referencia a la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ocurrida en septiembre de 2014.

Caravana de normalistas provoca bloqueo en la caseta de Tlalpan

Antes de llegar a la sede de la CNDH, cientos de normalistas de Ayotzinapa arribaron en 29 autobuses a la caseta de Tlalpan, donde se registró un bloqueo que generó una importante afectación vial en la autopista Cuernavaca-México.

La presencia de los autobuses y de los estudiantes provocó congestionamiento para los automovilistas que ingresaban a la Ciudad de México procedentes de Morelos.

Ante la concentración, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen un dispositivo de vigilancia y resguardo en la zona de la plaza de cobro, ubicada en la colonia Los Cipreses.

La concentración frente a la CNDH forma parte de las actividades previstas dentro de la Jornada Nacional de Lucha por Ayotzinapa, que contempla movilizaciones en los días previos al aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes.

Los familiares buscan que las autoridades proporcionen información sobre las investigaciones y reiteran su exigencia de esclarecer el paradero de los normalistas.