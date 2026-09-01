Reconoce Consejo Ciudadano avances en seguridad dentro de la Central de Abasto de Iztapalapa

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reconoció los avances logrados en materia de prevención y combate a la delincuencia al interior de la Central de Abasto (CEDA), un punto clave en la capital para la economía, la generación de empleos y el abasto diario de los habitantes.

Durante la Sexta Sesión Mensual de Consejeras y Consejeros, coordinada por el secretario ejecutivo del organismo, Ramón Beltrán Arellano, se enfatizó la importancia de este espacio comercial. En el encuentro se contó con la participación de la coordinadora general de la CEDA, Mónica Pacheco Skidmore, quien ponderó la relevancia de la alianza interinstitucional para alcanzar dichos resultados favorables.

De acuerdo con datos del propio Consejo, desde el 2020 se han contabilizado 4 mil 607 reportes provenientes de este centro de distribución, derivando en el acompañamiento para la apertura de 481 carpetas de investigación.

Ante problemáticas recurrentes como el robo y la extorsión, se implementaron acciones operativas concretas, tales la instalación de un módulo de atención ciudadana y la rehabilitación conjunta con el C5 de una torre táctica para agilizar los auxilios.

Las estrategias de seguridad también incorporan una perspectiva de género y derechos humanos. En ese sentido, el Consejo participa en el Gabinete de Seguridad local y en jornadas informativas del Centro LIBRE para las Mujeres, donde se atienden incidencias de violencia de género y agresiones contra la comunidad LGBT+. De igual forma, se otorgan servicios de orientación a la población en situación de movilidad que labora en el sitio.