¡Incendio en Polanco prende alarmas! Bomberos y policías sofocan llamas

Cuerpos de emergencia de la Ciudad de México sofocaron un incendio en un inmueble deshabitado en Polanco, no se han reportado personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en la calle Arquímedes en la colonia Polanco Quinta Sección de la alcaldía Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Incendio Especial

El fuego se originó en el estacionamiento del inmueble donde se quemó madera que estaba almacenada, agregó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

Para las 10:15 horas, el fuego estaba extinguido y ya se realizaban maniobras de remoción y enfriamiento, agregó.

La SSC difundió un video en donde se observa cómo policías utilizaron cubetas con agua y apoyaron a bomberos y elementos de protección civil a controlar el fuego.