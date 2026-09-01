Gobierno capitalino entregará proyecto de Plan General de Desarrollo este periodo

El proyecto del Plan General de Desarrollo será entregado al Congreso de la Ciudad de México durante este periodo ordinario de sesiones, así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, César Cravioto, después de entregar el segundo informe de Gobierno a la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Olivia Garza.

En este periodo se va a ingresar —el PGD al Congreso local— (...) el Instituto de Planeación ya lo trabajó y lo que está haciendo es recabar toda la información que hubo en todas las consultas que se realizaron", dijo Cravioto en entrevista en el Congreso local.

Y detalló que durante "las consultas que se realizaron llegaron muchísimos planteamientos que estamos incorporando. Entonces no queremos dejar ni uno solo fuera de este Plan General de Desarrollo (...) digamos que hicimos el documento base, y ahora estamos terminando de integrar todas las aportaciones de la ciudadanía, que insisto, fueron decenas de miles".

Cravioto detalló que para analizar el documento "estamos teniendo reuniones con distintas dependencias como la Secretaría de Metrópolis, la Secretaría de Bienestar, por supuesto el Instituto de Planeación, donde estamos revisando, insisto, porque no queremos dejar nada afuera. Por eso lo estamos llevando a nuestro tiempo, pero va a estar listo y queremos en este periodo".