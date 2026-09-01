Adquirirá INVEA videocámaras para grabar diligencias

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) anunció la incorporación de nuevos equipos tecnológicos destinados a su Personal Especializado en Funciones de Verificación, lo anterior con el propósito fundamental de otorgar mayor certeza jurídica a los habitantes durante los procesos de supervisión.

Mediante esta medida, la institución busca documentar cada una de las diligencias administrativas que se desarrollan en la capital del país. De acuerdo con el organismo, el uso de estos dispositivos permitirá registrar el desarrollo de las visitas desde su inicio hasta su conclusión, con lo cual se pretende asegurar que los inspectores actúen "con estricto apego a la ley y en respeto a los derechos de las personas".

El INVEA enfatizó que la información recabada, la cual puede comprender imagen, voz e información identificativa del ejercicio público, se resguardará bajo estrictas políticas de seguridad y normatividad vigente.

Asimismo, su aprovechamiento estará estrictamente limitado a fines institucionales, consolidando mecanismos más eficaces para la supervisión, la auditoría y la prevención de posibles anomalías o conductas irregulares dentro del servicio.

Además, la dependencia destacó que las videograbaciones constituirán piezas fundamentales en carpetas de investigación y procesos legales que así lo requieran, pudiendo ser turnadas ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia local u otras autoridades competentes. Con estas acciones, el instituto refrenda su adhesión a los ejes rectores del gobierno capitalino en materia de honestidad, eficacia y rendición de cuentas.