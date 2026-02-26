¿Con qué objetos se puede ingresar al concierto de Shakira en el Zócalo?

A unos días del concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino emitió una serie de recomendaciones para quienes planean acudir a la presentación de la originaria de Barranquilla, Colombia.

La presentación, que se prevé dure más de dos horas y convoque a unas 300 mil personas, contará con un despliegue especial de funcionarios públicos en el Centro Histórico y calles aledañas, el cual estará encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Uno de los principales llamados es a evitar el ingreso con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio o metal, bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, hieleras, latas, aerosoles, pirotecnia, sillas y mascotas.

Foto: Saúl López/ Cuartoscuro

También se recomienda ubicar las rutas de evacuación y, en caso de extravío de alguna persona, acudir de inmediato a los módulos de atención que serán instalados por distintas dependencias en el Zócalo y sus inmediaciones.

No llevar grandes sumas de dinero

Para las familias que acudan con menores de edad, personas adultas mayores con complicaciones físicas o de salud y personas con discapacidad, se recomienda optar por las zonas donde se instalarán pantallas gigantes, como la explanada de la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, donde habrá espacios más amplios para permanecer.

En total, se habilitarán 24 puntos con megapantallas y sistemas de audio, para seguir el espectáculo a distancia.

Para evitar ser víctima de algún delito, se pide portar bolsos o mochilas pequeñas siempre al frente y a la vista, evitar llevar el teléfono en la mano más tiempo del necesario y cargar únicamente el efectivo indispensable para transporte.

Shakira Instagram

Cierres viales

Los asistentes podrán ingresar con bolsas pequeñas o cangureras, binoculares, celulares, baterías externas e impermeables o chamarras; se prevé una temperatura agradable y sin pronóstico de lluvia.

Para reducir congestionamientos, el gobierno capitalino pidió a los asistentes utilizar transporte público.

A los automovilistas se les sugirió evitar el perímetro comprendido por avenida Insurgentes Norte, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Lorenzo Boturini, Dr. Claudio Bernard y avenida Chapultepec en su cruce con Insurgentes, donde se anticipan cortes a la circulación.

*DRR*