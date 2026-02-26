¿Con qué objetos se puede ingresar al concierto de Shakira en el Zócalo?
El gobierno capitalino instalará pantallas en las inmediaciones del Zócalo para que personas con discapacidad puedan seguir el concierto
A unos días del concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino emitió una serie de recomendaciones para quienes planean acudir a la presentación de la originaria de Barranquilla, Colombia.
La presentación, que se prevé dure más de dos horas y convoque a unas 300 mil personas, contará con un despliegue especial de funcionarios públicos en el Centro Histórico y calles aledañas, el cual estará encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Uno de los principales llamados es a evitar el ingreso con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio o metal, bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, hieleras, latas, aerosoles, pirotecnia, sillas y mascotas.
También se recomienda ubicar las rutas de evacuación y, en caso de extravío de alguna persona, acudir de inmediato a los módulos de atención que serán instalados por distintas dependencias en el Zócalo y sus inmediaciones.
No llevar grandes sumas de dinero
Para las familias que acudan con menores de edad, personas adultas mayores con complicaciones físicas o de salud y personas con discapacidad, se recomienda optar por las zonas donde se instalarán pantallas gigantes, como la explanada de la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, donde habrá espacios más amplios para permanecer.
En total, se habilitarán 24 puntos con megapantallas y sistemas de audio, para seguir el espectáculo a distancia.
Para evitar ser víctima de algún delito, se pide portar bolsos o mochilas pequeñas siempre al frente y a la vista, evitar llevar el teléfono en la mano más tiempo del necesario y cargar únicamente el efectivo indispensable para transporte.
Cierres viales
Los asistentes podrán ingresar con bolsas pequeñas o cangureras, binoculares, celulares, baterías externas e impermeables o chamarras; se prevé una temperatura agradable y sin pronóstico de lluvia.
Para reducir congestionamientos, el gobierno capitalino pidió a los asistentes utilizar transporte público.
A los automovilistas se les sugirió evitar el perímetro comprendido por avenida Insurgentes Norte, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Lorenzo Boturini, Dr. Claudio Bernard y avenida Chapultepec en su cruce con Insurgentes, donde se anticipan cortes a la circulación.
*DRR*