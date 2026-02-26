Shakira en el Zócalo: así fue su primer concierto GRATUITO hace casi 20 años en CDMX

Shakira en el Zócalo es un tema del que muchos hablan, ya que la colombiana se presentará de nuevo en este icónico lugar de la CDMX. La noche del 27 de mayo de 2007, la Plaza de la Constitución se convirtió en el punto de reunión de miles de personas que acudieron para disfrutar de un espectáculo gratuito encabezado por la cantante.

Aquel evento se realizó en un contexto clave tanto para la artista como para la capital del país. Mientras la intérprete atravesaba una etapa de consolidación internacional gracias a su gira “Fijación Oral Tour”, el Gobierno del entonces Distrito Federal impulsaba una estrategia de espectáculos masivos sin costo en espacios públicos.

Un show gratuito que rompió récords de asistencia

La presentación de 2007 formó parte de la etapa mexicana del “Fijación Oral Tour”, gira con la que Shakira recorría distintos países tras el éxito mundial de sus producciones Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2. En ese momento, canciones como “Hips Don’t Lie” y “La Tortura” dominaban las listas internacionales.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales como AFP, el concierto reunió alrededor de 210 mil personas. Esta cifra colocó el evento entre los de mayor asistencia registrados en la Plaza de la Constitución hasta ese momento, superando marcas previas como la de Café Tacvba en 2005, cuya convocatoria fue estimada entre 170 mil y 180 mil asistentes.

Desde horas antes del espectáculo, miles de seguidores comenzaron a llegar al Centro Histórico para asegurar un buen lugar. Algunos incluso pasaron la noche en las inmediaciones del Zócalo.

La Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo especial para mantener el orden y garantizar la seguridad durante el evento, considerando la magnitud de la convocatoria.

Producción, setlist y conexión con el público

El escenario que se montó en el Zócalo estuvo acompañado por pantallas gigantes, un sistema de iluminación de gran formato y una banda en vivo que respaldó cada interpretación. La producción fue pensada para un espacio abierto y de dimensiones monumentales, lo que permitió que el sonido alcanzara distintos puntos de la plancha capitalina.

El repertorio incluyó canciones representativas de diferentes etapas de su carrera. Entre los temas que interpretó se encuentran:

Estoy aquí

Antología

Hips Don’t Lie

La tortura

Suerte (Whenever, Wherever)

Inevitable

Ojos así

Ciega, sordomuda

Underneath Your Clothes

La relación de Shakira con México

La conexión entre Shakira y México no comenzó en 2007. Desde la década de los noventa, la cantante encontró en el país una plataforma importante para impulsar su carrera. En la Ciudad de México realizó presentaciones, participó en programas de televisión y consolidó una base sólida de seguidores.

El concierto del 27 de mayo de 2007 representó uno de los momentos más significativos de esa relación. La magnitud del evento reafirmó el cariño mutuo entre la artista y sus fans mexicanos.

El regreso de Shakira al Zócalo

Tras casi dos décadas de aquel concierto histórico, la artista volverá a presentarse en el Centro Histórico el 1 de marzo de 2026. Su regreso ocurre en una etapa distinta de su vida y trayectoria. Actualmente, la tiene una de las giras más importantes del espectáculo: “Las mujeres ya no lloran”.

A unos días de la segunda presentación de Shakira en el Zócalo, ya todo se está preparando y se han difundido fotos de cómo va quedando el escenario en el que se presentará “La Loba”.

