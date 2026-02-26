Procesan a integrantes de La Familia Michoacana por homicidios en Tláhuac

Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala” y Juan “N”, alias “El Seven”, fueron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa agravada, como parte de la investigación por el homicidio de cinco personas y las lesiones causadas a un joven el 10 de febrero de 2025, en el barrio San Miguel, en San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), ambos estarían relacionados con una célula vinculada a la organización criminal “La Familia Michoacana”, implicada en delitos de alto impacto, como extorsión, narcomenudeo y homicidio en Tláhuac y Milpa Alta, así como en municipios del Estado de México y Morelos.

Las indagatorias señalan que Arturo Ángel “N” estaría relacionado con diversos homicidios registrados en los pueblos de San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta; San Nicolás Tetelco, en Tláhuac y San Juan Tezompa, en Chalco, Estado de México. En tanto, Juan “N” es identificado como probable líder de la célula delictiva.

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó vincularlos a proceso, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, la Fiscalía capitalina informó que continuará fortaleciendo las indagatorias para esclarecer los hechos y combatir estructuras criminales generadoras de violencia.

Agresión fue directa

El ataque que dejó a cinco personas sin vida ocurrió en las primeras horas del 10 de febrero, en el cruce de las calles Independencia y Reyna Xóchitl, tras los disparos la zona fue resguardada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para esperar la llegada de los elementos de la fiscalía capitalina.

Como informo Excélsior en esa ocasión, en el lugar se localizaron a seis personas son manchas de sangre, una de las víctimas resultó herida en el muslo derecho y en el abdomen, quien narró que de una camioneta blanca bajaron diversos hombres, quienes sin mediar palabra les dispararon y huyeron del lugar.

Por la agresión armada tres hombres y dos mujeres perdieron la vida por los impactos de bala, los peritos se encargaron de levantar indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

“Autoridades analizan los videos de cámaras de seguridad para localizar a los responsables de la balacera y determinar la trayectoria que siguieron tras haber perpetrado el ataque a bordo de una camioneta blanca marca Tacoma”.

*DRR*