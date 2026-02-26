Concierto de Shakira en Zócalo CDMX: prevén derrama de 403 millones de pesos

El concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo 1 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, en el Zócalo capitalino, será un detonante económico para el Centro Histórico, con una derrama estimada en 403 millones 613 mil pesos para el sector terciario, de acuerdo con proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

La expectativa se sostiene en la afluencia prevista de entre 280 mil y 300 mil personas que podrían concentrarse en la Plaza de la Constitución y calles aledañas, beneficiando al sector hotelero, en el que la Canaco anticipa una ocupación superior al 90 por ciento, impulsada por visitantes nacionales e internacionales que viajarán exclusivamente para el cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

También se esperan beneficios para los establecimientos de alimentos y bebidas del primer cuadro de la ciudad, que prevén un flujo masivo de comensales antes y después del espectáculo.

A ello se suma la venta de artículos promocionales y recuerdos relacionados con la artista colombiana, actividad que, según la Canaco, representa ingresos directos para comerciantes formales y semifijos, así como para trabajadores eventuales.

Consolidación de CDMX como polo de entretenimiento

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la CANACO-CDMX, señaló que, además de dinamizar la economía de los establecimientos aledaños al Zócalo, el concierto contribuye a consolidar a la Ciudad de México como un polo de entretenimiento de alcance internacional.

En un comunicado, la Canaco hizo un llamado a los negocios locales a mantener estándares de calidad en sus servicios ante la alta demanda esperada y exhortó a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad y movilidad que permitan que el concierto transcurra con saldo blanco.

