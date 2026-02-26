Autobús arrolla a abuelita que cruzaba calle cerca del Metro Camarones

Una mujer de 87 años fue atropellada este jueves por una unidad del transporte público concesionado frente a la estación Camarones de Metro, en la calle Santa Apolonia, de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con testigos, la adulta mayor fue embestida por una unidad del Corredor Ecológico Urbano (CEUSA), que presta servicio de la zona del Panteón de San Isidro a Oceanía, cuando la mujer intentaba cruzar la vialidad.

Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien fue trasladada a un hospital privado para recibir atención especializada.

La mujer se reporta estable y con posibles lesiones en la cadera derivadas del golpe, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Al lugar del incidente acudieron representantes de la aseguradora de la unidad y personal administrativo del corredor para gestionar el pase médico.

En tanto, la unidad involucrada fue retirada de circulación y, junto con el operador, remitida a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas, informaron autoridades de Movilidad.

Radiografía de lesiones por hechos de tránsito

De acuerdo con datos de la Semovi, hasta el tercer trimestre de 2025, en la Ciudad de México siete mil 462 personas tuvieron lesiones por hechos de tránsito; de forma acumulada, de enero a septiembre, la cifra fue de 23 mil 769 lesionados.

En cuanto a los usuarios de la vía, la mayoría de los lesionados fueron motociclistas, con tres mil 620 eventos; pasajeros, con mil 386 casos; peatones, con mil 123; conductores, con 831 y ciclistas, con 502 casos.

Por tipo de accidentes, el mayor número de lesiones fueron consecuencia de choques, en 54 por ciento de los casos; derrapes, 23 por ciento; atropellamientos, 16 por ciento; caída de ciclista, tres por ciento y volcaduras y caída de pasajeros, ambos con dos por ciento.

