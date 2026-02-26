Festival ‘Tiempo de Mujeres’ en CDMX: teatro, expos, conciertos y más

Con más de 60 sedes, el festival Tiempo de Mujeres en la Ciudad de México (CDMX) celebrará su octava edición a partir del 1 de marzo, con una cartelera que rebasa las cien actividades y la participación de mil 500 artistas, en su mayoría mujeres.

Durante la presentación, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen, adelantó que el encuentro dejará de ser un evento concentrado en el mes de marzo.

A partir de este 2026, Tiempo de Mujeres se queda para todo el año”, afirmó.

Para que la cultura sea universal, pues nosotras tenemos que estar todo el tiempo, en todos lados, en todas las expresiones”, dijo.

Teatro, expos, conciertos y más

Presentació del Festival 'Tiempo de Mujeres' en CDMX. Especial

En esta primera temporalidad —del 27 de febrero al 19 de abril—, el programa contempla 20 funciones de danza y teatro, 23 exposiciones, 25 conciertos, 11 encuentros, 10 proyecciones, 10 actividades académicas, 15 talleres, 50 charlas y conversatorios, además de ocho convocatorias.

Duplicamos la programación, pero, sobre todo, triplicamos el número de mujeres artistas participantes en comparación con el año pasado”, subrayó López Bayghen.

Entre las iniciativas destaca “Mujeres en Escena”, un concurso de fotografía sobre el trabajo de las mujeres en el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, que entregará 14 premios y una mención honorífica en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

También sobresale “Las Niñas Cuentan”, una convocatoria dirigida a niñas y adolescentes para crear frases de empoderamiento que serán reproducidas en murales comunitarios y en los Caminos de Mujeres Libres y Seguras.

Se trata de darles voz y empoderar a las menores de edad”, afirmó.

Cartelera mensual

Presentació del Festival 'Tiempo de Mujeres' en CDMX. Especial

La agenda incluye la adaptación teatral de Te daría mi cuerpo, poema ganador de la convocatoria de poesía joven 2025, que aborda el abuso sexual infantil.

La obra tendrá funciones en el Teatro Benito Juárez, luego de presentarse en preparatorias públicas.

Es una obra muy poderosa, porque además tiene una parte muy curativa y muy hermosa”, dijo.

Para conocer la cartelera mensual, se habilitará un sitio en la página de la Secretaría de Cultura, que podrá revisarse a partir del 1 de marzo.

Es una cartelera muy amplia. Les recomiendo muchísimo que la consulten”, invitó López Bayghen.

