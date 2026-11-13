Reaprehenden a sujeto que vendía tarjetas del Metro con saldo extra

Un hombre identificado como Ulises Epigmenio "N", de 28 años, fue reaprehendido en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden judicial por el delito contra la fe pública.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el imputado fue detenido inicialmente el 14 de abril de 2020, cuando presuntamente ofrecía tarjetas de Movilidad Integrada del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en las inmediaciones de la estación San Lázaro, de la Línea 1.

Cuánto tiempo dura el saldo en la tarjeta del Metro CDMX

Según el reporte, el hombre comercializaba las tarjetas en 150 pesos, aunque cada una contaba con una carga de 250 pesos, lo que utilizaba como atractivo para concretar las ventas.

En aquella ocasión, policías que realizaban labores de vigilancia detectaron al sujeto ofreciendo las tarjetas en el exterior de la estación, ubicada en el cruce de Eje 3 Oriente, avenida Eduardo Molina, y calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia 7 de Julio, alcaldía Venustiano Carranza.

Al realizarle una inspección, los agentes encontraron entre sus pertenencias 75 tarjetas de Movilidad Integrada, además de dinero en efectivo, por lo que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

Tras las investigaciones y el proceso judicial correspondiente, se emitió una orden de reaprehensión que fue cumplimentada el pasado 10 de noviembre, alrededor de las 13:55 horas, en la calle Palmas, colonia La Mora, municipio de Ecatepec.

Para ejecutar el mandamiento judicial, agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Dirección General de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales solicitaron la colaboración correspondiente para ingresar al Estado de México y localizar al imputado.

Posteriormente, Ulises Epigmenio fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.