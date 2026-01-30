Realizarán operativos en centros nocturnos en la Cuauhtémoc 

Con el objetivo de erradicar la violencia en los centros de esparcimiento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la alcaldía Cuauhtémoc acordaron la implementación de dispositivos de revisión exhaustiva en establecimientos nocturnos.

El acuerdo fue alcanzado durante una mesa de trabajo entre el titular de la SSC, Pablo Vázquez, y la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quienes determinaron aplicar medidas para proteger a los comensales y evitar abusos por parte del personal de seguridad privada.

Esta estrategia surge tras la reciente acusación de Mayra Morales, quien expuso en redes sociales una supuesta agresión que sufrió su hermano el 3 de enero al interior del bar Rico Club, en Zona Rosa.

El joven presuntamente fue golpeado por personal de seguridad del establecimiento, lo que derivó en la inmediata suspensión de actividades del negocio por parte de las autoridades de la alcaldía.

Bajo este nuevo esquema de supervisión, se busca que los centros de consumo operen bajo estrictos protocolos de derechos humanos y seguridad.

Durante el encuentro, los funcionarios también adelantaron que la seguridad en la demarcación entrará en una fase crítica de planeación rumbo al Mundial de Futbol.

Se informó que próximamente se llevará a cabo una reunión en la Jefatura de Gobierno para definir la estrategia de protección y vigilancia que se implementará en junio, considerando que la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los principales puntos de concentración para el turismo internacional y los festejos masivos.

También dialogaron sobre la atención a personas en situación de calle, con un enfoque de coordinación operativa y territorial.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar la reactivación económica de la Ciudad de México.